До Дня Незалежності у Кременчуці бігуни створять мапу України

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 211

До Дня Незалежності у Кременчуці 24 серпня відбудеться патріотичний забіг. Учасники зможуть пробігти 5 або 10 км. Організатор змагань Steel Runners.

- Друзі, шось давненько ми з Вами не бігали. Давайте це виправимо 24 серпня. Біжимо від кав’ярні Рок кава на бульварі Пушкіна. Час старту - повідомимо лише зареєстрованим учасникам. Доступні 2 дистанції: «Пробіжи Україну» (10 км) та «Пробіжи пів України» (5 км). Трек повної дистанції - на фініші має відобразитися як контур нашої Держави. На вилучені кошти - обов’язково допоможемо ЗСУ, - йдеться у повідомленні.

Реєстрація - до 20 серпня на сайті steelrunners.com.ua або за т. 0973019030.

Вартість реєстрації: 450 грн.