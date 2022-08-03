Уряд запускає програму «Доступна іпотека» з 1 жовтня

Планується, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов
В Україні запускають програму «Доступна іпотека». Як повідомляє офіційний сайт Кабміну, 2 серпня Уряд затвердив для державної компанії «Укрфінжитло» умови забезпечення доступного іпотечного кредитування.
Так, програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян.
Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.
Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.
Планується, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер