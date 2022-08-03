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Кременчук, Воїни світла

Загинув захисник із Кременчуччини Олег Костиренко

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 353 Коментарів: 2

 

Вічна пам'ять Герою

1-го серпня загинув мешканець Глобинської громади Кременчуцького району Олег Володимирович Костиренко. Під час артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області Олег Володимирович отримав поранення несумісні з життям. 

Народився захисник 8 січня 1971 року. Після закінчення школи проходив строкову військову службу в частині спецпризначення повітряно-десантних військ. Після служби створив родину та почав працювати інспектором дорожньо-патрульної служби у відділенні ДАІ при Глобинському РВ УМВС України в Полтавській області. Згодом закінчив школу міліції. У серпні 2014 року зі зброєю в руках Олег Володимирович пішов захищати українську землю від ворога. Службу ніс в Донецькій та Луганській областях. Повернувся додому в жовтні 2015 року. Рік і два місяці він перебував у зоні бойових дій. З вересня 2016 року до січня 2021 року проходив службу у Глобинському районному військовому комісаріаті, після чого був переведений до 72 окремої механізованої бригади (в/ч А2167), де служив старшим стрільцем.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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Коментарі: 2

71
Українка:
Сьогодні, 10:29

Вічна пам'ять Герою...

 


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11
slava:
Сьогодні, 10:34

R.I.P

 


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