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Ніч у регіонах: обстріли Харкова, Криворізького району, звільнення сіл Херсонщини

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 553

Зведення начальників ОВА станом на ранок 3 серпня

Дніпропетровщина. Росіяни знову обстріляли з артилерії дві громади Криворізького району. У Апостолівській громаді без жертв та руйнувань. У Зеленодольській у селі Велика Костромка пошкоджені дитячий садок та церква. Перебита лінія електропередач.  Без постраждалих. 

Харків. Зранку росіяни завдали кількох ударів по місту, руйнувань зазнали інфраструктурні та промисловий об‘єкти у Новобаварському та Холодногірському районах. По Харківській області - обстріли. В Богодухівському районі горіли складські приміщення фермерського господарства, приватний будинок. В Чугуївському — складське приміщення ліцею. Попередньо - без постраждалих. 

Миколаїв. Знову обстріли. Зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки. Працюють рятувальні служби, інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора внаслідок обстрілів в одному з районів міста сталась пожежа, також уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки. Обстріли селища Радісний Сад  у річній аквазоні, без постраждалих.  Зранку  - обстріли с. Галицинове, там поранено одну людину. 

Миколаївщина. ЗСУ збили чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555). 

Сумщина. Артобстріл Краснопільської громади. Інформація про руйнування та жертв уточнюється. Вчора   росіяни обстріляли прикордонні з Есманьською, Хотінською та Середино-Будськоою громадами області. Без жертв і руйнувань.

Чернігівщина. Обстріл території біля села у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

Луганщина. Три мінометні обстріли, шість  - РСЗВ. За добу ворожих авіаударів було завдано поблизу восьми населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів – вони були змушені відійти.

Донеччина. Протягом доби - обстріли з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ «Град». Били по житлових секторах Марʼїнки, Красногорівки, Пісків, Авдіївки, Бахмута, по дачному кооперативу Карлівки.  Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває обов'язкова евакуація населення. За добу на Донеччині загинули чотири мирних людини, семеро зазнали поранень. 

Херсонщина. По області – вибухи та обстріли. Тривали бойові дії. ЗСУ звільнили від військових РФ ще сім сіл, наразі в області деокуповано 53 населені пункти. Понад два місяці на більшій території області немає мобільного та інтернету. За розпорядженням окупаційної влади ціни у громадському транспорті звищилися вдвічі, складна ситуація в гуманітарній сфері – через брак медичного персоналу військові рф завозять своїх лікарів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині,Київщині та Житомирщині. 

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Генштаб ЗСУ
Теги: ніч у регіонах
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