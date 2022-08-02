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Кременчук, Воїни світла

Схилившись на коліно, родина зустріла загиблого воїна Євгена Філатова з Кременчука

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 912

 

Воїна провели через увесь Кременчук й поховали на Алеї Слави

Сьогодні, 2 серпня, Кременчук попрощався з 41-річним воїном Євгеном Філатовим. Молодший сержант загинув 28 липня при обороні Харківщини. Прощалися із захисником України у Міському палаці культури. Перед тим, як домовину занесли до палацу культури, знайомі, колеги та батьки з дружиною Євгена схилилися на одне коліно, щоб зустріти свого рідного захисника.

На фото крайні праворуч рідні, які зустрічають Євгена Філатова
На фото крайні праворуч рідні, які зустрічають Євгена Філатова

Народився Євген Михайлович Філатов 10 травня 1981 року у російській федерації. Дитячі та шкільні роки пройшли у Кременчуці.

- Він був добрим, веселим. Справжній добряк, - згадує друг дитинства Ігор.

Чоловік останнім часом працював на Кременчуцькому заводі технічного вуглецю.

- Познайомилися з ним ще років 16 тому. Працював Євген на заводі техвуглецю. У перші дні війни він добровільно записався і пішов на фронт. Це чоловік із доброю душею, людина з великим серцем, у компанії був дуже веселим. Лише позитивні спогади про нього, - згадує колега Юрій.
Загинув воїн з Кременчука Євген Філатов - завтра прощання

 

Євгена призвали 4 квітня по мобілізації у Збройні Сили України, у зв’язку з повномасштабним наступом російських військ на територію України.

- Він одним із перших прийшов добровольцем, але був зачисленим у квітні і був направлений в одну з передових частин для відбиття нападу. У результаті детонації невідомого вибухового пристрою, 28 червня від отриманих поранень загинув у Харківській області, поблизу села Уди.

Це була добра і хороша людина. У нього залишились дружина і донька.

Тут багато людей, які з ним разом працювали. Приїхали навіть хлопці з його частини. Всі зі смутком проводжають нашого Євгена, - розповів військовий з позивним «Художник».

Автоколона вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбулася панахида, а далі військову через все місто супроводжували до Свіштовського цвинтаря, де її поховали на Алеї Слави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: воїни світла війна воины света
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