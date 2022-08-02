Схилившись на коліно, родина зустріла загиблого воїна Євгена Філатова з Кременчука

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 912

Сьогодні, 2 серпня, Кременчук попрощався з 41-річним воїном Євгеном Філатовим. Молодший сержант загинув 28 липня при обороні Харківщини. Прощалися із захисником України у Міському палаці культури. Перед тим, як домовину занесли до палацу культури, знайомі, колеги та батьки з дружиною Євгена схилилися на одне коліно, щоб зустріти свого рідного захисника.

На фото крайні праворуч рідні, які зустрічають Євгена Філатова

Народився Євген Михайлович Філатов 10 травня 1981 року у російській федерації. Дитячі та шкільні роки пройшли у Кременчуці.

- Він був добрим, веселим. Справжній добряк, - згадує друг дитинства Ігор.

Чоловік останнім часом працював на Кременчуцькому заводі технічного вуглецю.

- Познайомилися з ним ще років 16 тому. Працював Євген на заводі техвуглецю. У перші дні війни він добровільно записався і пішов на фронт. Це чоловік із доброю душею, людина з великим серцем, у компанії був дуже веселим. Лише позитивні спогади про нього, - згадує колега Юрій.

Євгена призвали 4 квітня по мобілізації у Збройні Сили України, у зв’язку з повномасштабним наступом російських військ на територію України.

- Він одним із перших прийшов добровольцем, але був зачисленим у квітні і був направлений в одну з передових частин для відбиття нападу. У результаті детонації невідомого вибухового пристрою, 28 червня від отриманих поранень загинув у Харківській області, поблизу села Уди. Це була добра і хороша людина. У нього залишились дружина і донька. Тут багато людей, які з ним разом працювали. Приїхали навіть хлопці з його частини. Всі зі смутком проводжають нашого Євгена, - розповів військовий з позивним «Художник».

Автоколона вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбулася панахида, а далі військову через все місто супроводжували до Свіштовського цвинтаря, де її поховали на Алеї Слави.