Чергова скарга на кременчуцькому маршруті 2В: в ОВА пообіцяли розібратися

Вчора, 1 серпня, під час останньої повітряної тривоги сталося непорозуміння між пасажирами та водієм автобуса на маршруті 2В. Про це повідомляється у Telegram-каналі h_kremenchug.
Який має бути алгоритм дій пасажирів та водіїв громадського транспорту, які прямують через міст під час повітряної тривоги? Про це сьогодні кременчуцькі журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.
Він пояснив, що у таких проблемних питаннях, варто розуміти, яку частину маршруту проїхала людина, та скільки залишилося до кінцевої зупинки або до зупинки призначення пасажира. При цьому дуже велику роль тут грає людський фактор і те, на скільки є порозуміння та вибудована комунікація між керівниками підприємств-перевізників і їхніми водіями.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер