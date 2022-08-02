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Чергова скарга на кременчуцькому маршруті 2В: в ОВА пообіцяли розібратися

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 993

  

Цього разу водій не повернув гроші під час повітряної тривоги

Вчора, 1 серпня, під час останньої повітряної тривоги сталося непорозуміння між пасажирами та водієм автобуса на маршруті 2В. Про це повідомляється у Telegram-каналі h_kremenchug.

- Водій маршрутки 2В під час останньої тривоги відмовився повернути гроші за проїзд, аргументуючи це тим, що це я хочу йти в укриття, а він з маршрутки не виганяє. Виходить у важкий для всіх час окрім підняття вартості проїзду, людям, які потрапили на повітряну тривогу в транспорті, не можна пройти в укриття, оскільки гроші не повернуть... просто немає слів, - йдеться у повідомленні. - Він проїхав з центру до ринку, там простояв купу часу, після чого пролунала тривога, він розвернувся і приїхав у центр, щоб стояти в центрі.

Який має бути алгоритм дій пасажирів та водіїв громадського транспорту, які прямують через міст під час повітряної тривоги? Про це сьогодні кременчуцькі журналісти запитали начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- У такий нелегкий час, я з вами згоден, треба проявляти людяність, але треба враховувати ряд інших обставин, які й призводять до того, що такі конфліктні ситуації виникають, - заявив він.

Він пояснив, що у таких проблемних питаннях, варто розуміти, яку частину маршруту проїхала людина, та скільки залишилося до кінцевої зупинки або до зупинки призначення пасажира. При цьому дуже велику роль тут грає людський фактор і те, на скільки є порозуміння та вибудована комунікація між керівниками підприємств-перевізників і їхніми водіями.

- Ми викличемо керівника підприємства та водіїв, розберемося у цій ситуації, щоб можна було детально встановити причини такої відмови повернути гроші, - заявив заявив Олег Лєднік.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: h_kremenchug
Теги: маршрутки повітряна тривога
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