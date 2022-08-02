На Полтавщині 60-річна жінка поцупила з дому односельця побутову техніку та велосипед

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 411

На Полтавщині слідчі поліції вручили 60-річній жінці підозру у крадіжці майна в умовах воєнного стану з будинку жителя Миргородської тергромади. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, жінку обґрунтовано підозрюють у вчиненні щонайменше трьох майнових злочинів.

20 липня до поліцейського офіцера Ромоданівської територіальної громади звернувся 50-річний полтавець з приводу викрадення майна з будинку його батька, розташованого в одному із сіл Миргородської територіальної громади. Чоловік повідомив, що за відсутності власника з домогосподарства зникли велосипед, холодильник, духова шафа та два телевізори. За дві години, перевіривши понад десяток інформацій та опитавши понад 20 людей, офіцери встановили, що речі вкрала односельчанка потерпілого.

У процесі досудового розслідування за дорученням слідчих поліцейські офіцери громад перевірили крадійку на причетність до аналогічних злочинів та встановили ще один епізод її протиправної діяльності. Правоохоронці з'ясували, що викрадені речі жінка продала знайомому односельцю.

Слідчі Миргородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєння цього злочину суд може призначити винній покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.