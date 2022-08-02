Кременчуцька дітвора долучилася до підтримки захисників і довела – допомогти може кожен

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 248 Коментарів: 1

За вечір зібрали близько 4 тисяч гривень

30 липня на прибудинковій території одного з будинків у центрі Кременчука відбувся благодійний ярмарок, організаторами котрого стали діти, мешканці цього самого будинку.

Центральна частина програми вечора – випікання піци та продаж її усім охочим. Усі виручені кошти перерахують на допомогу захисникам України. А назбирати за вечір вдалося 3716 гривень!

Мешканці будинку підготували все необхідне, а дітки під керівництвом своїх батьків робили все власними руками. Особливо завзято хлопці та дівчата зазивали перехожих підходити та купувати піцу та інші смаколики.

Виявилося, що допомогти армії може кожен. Того ж вечора усі зібрані на благодійній ярмарці кошти перерахували через додаток «Дія» на допомогу захисникам України, а дітки записали звернення до воїнів і закликали їх вигнати ворога і скоріше повертатися до рідних домівок.