Кременчуцька дітвора долучилася до підтримки захисників і довела – допомогти може кожен

30 липня на прибудинковій території одного з будинків у центрі Кременчука відбувся благодійний ярмарок, організаторами котрого стали діти, мешканці цього самого будинку.
Центральна частина програми вечора – випікання піци та продаж її усім охочим. Усі виручені кошти перерахують на допомогу захисникам України. А назбирати за вечір вдалося 3716 гривень!
Мешканці будинку підготували все необхідне, а дітки під керівництвом своїх батьків робили все власними руками. Особливо завзято хлопці та дівчата зазивали перехожих підходити та купувати піцу та інші смаколики.
Виявилося, що допомогти армії може кожен. Того ж вечора усі зібрані на благодійній ярмарці кошти перерахували через додаток «Дія» на допомогу захисникам України, а дітки записали звернення до воїнів і закликали їх вигнати ворога і скоріше повертатися до рідних домівок.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер