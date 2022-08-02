Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про 5 типів тривог

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 414

Для цього потрібно оновити свій застосунок у телефоні

Відтепер застосунок «Повітряна тривога» сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог, повідомляє Мінцифри.

Повідомляється, що через нього користувачі отримують сповіщення про:

повітряну тривога

артилерійський обстріл

вуличні бої

хімічну загрозу

радіаційну небезпеку.

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Зазначається, що варто оновити застосунок. Оновлення вже доступне для користувачів:

iOS

Android

Huawei



