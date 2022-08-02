Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про 5 типів тривог

Відтепер застосунок «Повітряна тривога» сповіщатиме про початок та завершення 5 типів тривог, повідомляє Мінцифри.
Повідомляється, що через нього користувачі отримують сповіщення про:
Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилатиме текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози.
Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Зазначається, що варто оновити застосунок. Оновлення вже доступне для користувачів:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер