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Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота

Зарплати мобілізованим, тривалість робочого тижня та відпустки: нове у трудових відносинах

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 132

 Основні зміни у трудовому законодавстві - на що варто звернути увагу роботодавцям та найманим працівникам

19 липня 2022 року вступив у дію Закон України № 7251 «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин». Переважна більшість новацій стосується послаблення жорсткого регулювання трудових відносин під час війни та надає сторонам трудового договору більше свобод. У той же час зміни торкнуться мобілізованих працівників та працівників сфери критичної інфраструктури.
Отже, основні зміни, на які варто звернути увагу роботодавцям та найманим працівникам.

Електронний документообіг

Обмін інформацією з працівниками відтепер допускається також в електронній формі, включаючи ознайомлення з наказами та повідомленнями роботодавця. Для цього необхідно у трудовому договорі вказати засоби комунікації (наприклад, електронна пошта) та скріплювати документи кваліфікованим електронним підписом. У той же час дозволено визначити у трудовому договорі інші альтернативні способи обміну інформацією.

Відпустки

По-перше, змінено строк виплати відпускних. Зарплата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. Раніше законодавством була передбачена виплата відпускних за три до початку оплачуваної відпустки.

Термін відпустки на період воєнного стану залишається - 24 дні. Однак якщо у працівника є більше днів невикористаної відпустки, то отримати їх він може за рішення роботодавця. Також скасовується право працівника перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство, установу чи організацію. Тобто, на нове місце роботи цієї людини.

Звільняти та відправляти у відпустку тепер будуть за новими правилами: внесені зміни до законів

Правила призупинення трудового договору

Із введенням воєнного стану у законодавстві з’явилася норма «призупинення трудових відносин». Зміни до законодавства уточнюють, що це не є звільненням, а призупинення роботи за домовленістю сторін. Встановлено вимоги до наказу про призупинення трудових відносин, зокрема, воно не може бути прихованим покаранням. При цьому передбачено право працівника оскаржити такий наказ до Держпраці.

Звільнення

Відтепер роботодавець може звільнити працівника «у зв'язку з неможливістю забезпечення працівника роботою, яка визначена трудовим договором»; «у зв'язку зі знищенням або відсутністю виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій». У той же час, як зазначають експерти, звільнення передбачає виплати вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку цього працівника. Також чітко прописані нові причини для звільнення:
Звільнення у зв'язку з відсутністю на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.
Припинення трудового договору у зв'язку зі смертю/визнання безвісти зниклим/оголошення померлим працівника
Аналогічні норми працюють й для ФОП, які мають найманих працівників.

Тривалість робочого тижня

Для працівників на об’єктах критичної інфраструктури (оборонна сфера, сфера забезпечення життєдіяльності населення) може бути збільшений до 60 годин на тиждень. Рішення про переведення працівників критичної інфраструктури на шестиденний робочий тиждень тепер приймає виключно роботодавець. Раніше на це потрібен був дозвіл військово-цивільної адміністрації.

Зміни для мобілізованих працівників

Новий закон скасовує обов'язок роботодавця зберігати середній заробіток за працівниками на час їхньої військової служби. Проте зобов'язує зберігати робоче місце та робоче місце та посаду.

Зазначимо, що цим же законом освітяни зможуть мати 56 днів відпустки під час воєнного стану. До речі, у Департаменті освіти Кременчуцької міськради «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили, що у зв’язку з введенням військового стану педагогічні працівники нашого міста мають змогу взяти відпустку без збереження заробітної плати. Така відпустка надається за власної ініціативи працівника. Їх тривалість складає від 1 до 150 днів.

Також редакція звернулась за додатковими роз'ясненнями щодо нового закону про трудові відносини до управління Держпраці в Полтавській області. Коментарі нам пообіцяли надати пізніше.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ
Теги: трудові відносини законодавство відпустка звільнення
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