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Кременчук

World central kitchen передать гуманітарну допомогу переселенцям у Кременчуці та Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 316

 Як отримати допомогу в майбутньому

2 та 4 серпня World Central Kitchen видаватиме гуманітарну допомогу внутрішнім переселенцям. Як повідомив під час брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, 2 серпня у Горішніх Плавнях видаватимуть 800 продуктових наборів, 4 серпня - у Кременчуці планують видати 1600 таких самих пакетів.

Проте, як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» волонтер та представник World Central Kitchen Артем Марченко, отримають  пакунки ті переселенці, які раніше зареєструвались на їх видачу. 4 серпня вільних наборів у Кременчуці не буде. Проте, аби надалі отримувати гуманітарну допомогу, треба заповнити google-форму

Місце видачі зареєстрованим переселенцям буде повідомлене за годину. Його не розкривають з питань безпеки.

World Central Kitchen – це некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих. WCK заснована в 2010 році знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом, який разом з своєю командою готував їжу на Гаїті після руйнівного землетрус. Нині організація активно допомагає Україні.



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Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці допомога World Central Kitchen
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