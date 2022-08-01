26 тис. тонн української кукурудзи вирушили з Одеси до Лівану
Сьогодні, 14:04
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Це перше судно з початку повномасштабної агресії РФ, яке відправилося з Одеського порту
Перше судно з українським зерном уже залишило Одесу. Razoni під прапором Сьєрра-Леоне має перевезти зерно до Лівану. Ще 16 суден чекають на свою чергу. Про це повідомив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
- Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року, - зауважив міністр.
Автор: Володимир Дмитренко
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