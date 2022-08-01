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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відбувся «Олімпійський заплив 2022» на Сухому Кагамлику

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 489

 

Змагання з плавання організував клуб KremenStyle

У неділю, 31 липня, на річці Сухий Кагамлик відбулися змагання з плавання «Олімпійський заплив 2022» для усіх охочих. У змаганнях взяли участь близько двох десятків любителів плавання, як аматорів, так і досвідчених спортсменів.

Діти змагались на дистанції 750 метрів, а дорослі плили вздовж річки 1500 метрів. Вік наймолодшого учасника змагань Микити Калашника – 7 років, найстаршого – 61 рік.

Найкращий результат запливу показав Данило Блащук, який подолав дистанцію у 1500 метрів за 21 хв 12 с. На другому місці – Анастасія Бордюг з результатом 22 хв 10 сек.

- Діти отримали навички плавання на «відкритій воді», а дорослі випробували себе на «олімпійській дистанції» плавання у трітлоні. Наш клуб KremenStyle постійно організовує спортивні змагання у Кременчуці з плавання, бігу та тріатлону, на які ми запрошуємо не тільки досвідчених спортсменів, а й усіх охочих. Тож усі любителі плавання, бігу та велоспорту можуть прийняти участь у наших змаганнях, - пояснив організатор заходу Сергій Кірчик.

До речі, серед учасників запливу на 1500 метрів був і журналіст нашого видання Віктор Крук. За результатами змагань він посів передостаннє місце з результатом 42 хв, але серед своєї вікової групи пенсіонерів (60+) – перше. Бо у цій віковій групі конкурентів у нього не було.

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Автор: Телеграф
Теги: плавання
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