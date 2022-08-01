У Кременчуцькому районі виклик поліції до нетверезих стає тенденцією, - Лєднік

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Вихідними у Кременчуцькому районі затримали 10 водіїв напідпитку, викликали правоохоронців і на випадки домашнього насильства

У Кременчуцькому районі минулих вихідних правоохоронці затримали 10 водіїв, що керували автомобілями у нетверезому стані. Про це сьогодні, 1 серпня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- На жаль, виклики поліції до нетверезих громадян у Кременчуцькому районі стають тенденцією, яка насторожує, - сказав Лєднік.

Він також зазначив, що поліція у суботу та неділю 16 разів виїжджала на пяні «розборки».

Зареєстровано факти домашнього насильства та складено протоколи за фактом продажу наркотиків.