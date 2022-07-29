У Кременчуцькій РВА думають де розміщувати переселенців, а Червоний Хрест привіз їм допомогу

Червоний Хрест сьогодні привозить з Полтави гуманітарну допомогу для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб і видаватиме її у двох громадах – у Градизьку та Горішніх Плавнях.
Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Артем Даценко також розповів, що у районній військовій адміністрації очікують збільшення чисельності внутрішньо переміщених осіб ближче до зими, а тому підшукують приміщення для їх проживання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер