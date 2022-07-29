У Кременчуцькій РВА думають де розміщувати переселенців, а Червоний Хрест привіз їм допомогу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 388

Червоний Хрест сьогодні привозить з Полтави гуманітарну допомогу для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб і видаватиме її у двох громадах – у Градизьку та Горішніх Плавнях.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Гуманітарної допомоги там небагато, тому видаватимуть її не всім, а найменш соціально захищеним категоріям переселенців. Кому саме - визначатимуть у Червоному Хресті, - пояснив він.

Артем Даценко також розповів, що у районній військовій адміністрації очікують збільшення чисельності внутрішньо переміщених осіб ближче до зими, а тому підшукують приміщення для їх проживання.

- Ми зараз збираємо інформацію з територіальних громад району. Поки що визначили 15 об’єктів, більшість з яких потребує поточного ремонту. Є два приміщення, які вже готові для прийняття людей. Але в них можна розмістити не більше двохсот переселенців, - пояснив він.