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Кременчук, Надзвичайні новини

У школах Кременчуцького району переселенці не проживають, тому переселяти нікого не будуть

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 149

 

Під час розміщення ВПО на Кременчуччині їх не заселяли у діючі школи та дитсадки

Вчора, 20 липня, під час онлайн-брифінгу, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що з метою підготовки навчальних закладів Полтавщини до нового навчального року переселенців, які в них проживають, можуть попрохати переїхати до інших закладів. При цьому він підкреслив, що насильно нікого виселяти з навчальних закладів не будуть.

- З понад ста закладів середньої та дошкільної освіти області переселенці, які там проживали, виїхали. Є такі заклади, де мешкало 200 переселенців, а залишилося 20. І в сусідньому закладі теж 20. Тож, можна провести оптимізацію.

За законом ми не можемо примусово взяти й переселити людину з одного міста в інше. Просимо, роз'яснюємо, надаємо можливості, нагадуємо про те, що в цих же навчальних закладах будуть навчатися і їхні діти. Але примусово ніхто нікого виселяти не може й не буде, - заявив Дмитро Лунін.

Сьогодні на ранковому брифінгу журналісти задали питання з цього приводу начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку.

Він повідомив, що на початку війни під час прийому та розміщення переселенців у районі в учбових закладах їх не розміщали, а намагалися знайти інші приміщення. Єдине виключення – школа-інтернат у Градизьку, де ВПО живуть досі. Але навчальному процесу вони не заважатимуть. Він також розповів, як йде підготовка навчальних закладів району до нового навчального року.

- Уряд готовий розпочати навчальний рік як в онлайн, так і офлайн форматі. Де є можливість, навчання буде проводитись офлайн. Пріоритет надається безпеці учнів і вчителів… У районі наразі триває перевірка навчальних закладів органами місцевого самоврядування спільно з ДСНС. Проводиться оцінка укриттів. В більшості шкіл бомбосховища відсутні, а от чи можна підвальні приміщення переобладнати під укриття мають оцінити фахівці ДСНС, - зазначив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО Кременчуцький район переселенці Градизьк
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