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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік вкрав у дитини самокат

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 76

 

Хлопець залишив самокат на вулиці на декілька хвилин, а коли повернувся – той зник

20 липня до поліцейського офіцера Щербанівської тергромади звернулася місцева мешканка і повідомила, що 19 липня близько 21.00 в селі Розсошенці Полтавського району у її сина поцупили самокат. Про це повідомляє Управління превентивної діяльності поліції області. Хлопець залишив самокат на вулиці на декілька хвилин, а коли повернувся – той зник.

Поліцейські офіцери Щербанівської громади Михайло Козир та Віталія Шпак встановили особу зловмисника. Ним виявився 49-річний місцевий чоловік. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції для документування правопорушення. Самокат вилучили.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення крадію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Поліція наголошує, що левова частка крадіжок відбувається, бо є вільний доступ до майна громадян. Тож правоохоронці радять не залишати цінні речі, велосипеди, скутери та відчинені автівки без нагляду. Якщо ж ви стали жертвою протиправних посягань, одразу інформуйте поліцію за номером «102» або будь-яким іншим зручним для вас способом.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: самокати крадіжка дитина
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