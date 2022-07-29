У Горішніх Плавнях розшукують 14-річного Михайла Ніколаєва

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 370

Якщо у вас є інформація про зниклого хлопця, або вам відоме місце його перебування, повідомите про це поліцію

28 липня, близько 23.00, до відділу поліції звернулася мешканка Горішніх Плавнів, 14-ти річний син якої пішов з дому та не повернувся.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, близько 9.00, 28 липня, Михайло пішов з дому та місце перебування його невідоме. Знайти підлітка самостійно не вийшло, тому мати й звернулась по допомогу до поліції. Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини.

Прикмети підлітка: зріст близько 190 см, спортивної статури, має кучеряве темно-коричневе волосся.

Особлива прикмета: має родиму пляму на лівому боці спини. На момент зникнення був одягнений у штани в клітинку, сіру футболку та чорні кросівки.

Якщо у вас є інформація про зниклого хлопця, або вам відоме місце його перебування, повідомите про це до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції в Полтавській області за телефонами: (097) 900-72-98 (чергова частина), (099) 793-35-04, (097) 451-88-93 (карний розшук), або 102.