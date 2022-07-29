У Горішніх Плавнях розшукують 14-річного Михайла Ніколаєва

Якщо у вас є інформація про зниклого хлопця, або вам відоме місце його перебування, повідомите про це поліцію
28 липня, близько 23.00, до відділу поліції звернулася мешканка Горішніх Плавнів, 14-ти річний син якої пішов з дому та не повернувся.
За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, близько 9.00, 28 липня, Михайло пішов з дому та місце перебування його невідоме. Знайти підлітка самостійно не вийшло, тому мати й звернулась по допомогу до поліції. Поліцейські негайно розпочали пошуки дитини.
Прикмети підлітка: зріст близько 190 см, спортивної статури, має кучеряве темно-коричневе волосся.
Особлива прикмета: має родиму пляму на лівому боці спини. На момент зникнення був одягнений у штани в клітинку, сіру футболку та чорні кросівки.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер