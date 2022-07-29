Для абітурієнтів створили чат-бот, аби запобігти корупції при вступі

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило чат-бот для протидії корупційними ризикам під час цьогорічної вступної кампанії - @VstupBezHabarivBot.
Як повідомляє НАЗК, це зручний інструмент, який допоможе протидіяти корупційними ризикам під час вступної кампанії 2022 року.
Зазначається, що чат-бот створений у співпраці з Асоціацією юридичних клінік України та за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) розробили чатбот для протидії корупційними ризикам під час цьогорічної вступної кампанії.
Нагадаємо, на сайті Міносвіти запрацював чат-бот для допомоги у питаннях вступної кампанії 2022 року.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер