Для абітурієнтів створили чат-бот, аби запобігти корупції при вступі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 156

Ресурс стане в нагоді і антикорупційним уповноваженим у вишах

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило чат-бот для протидії корупційними ризикам під час цьогорічної вступної кампанії - @VstupBezHabarivBot.

Як повідомляє НАЗК, це зручний інструмент, який допоможе протидіяти корупційними ризикам під час вступної кампанії 2022 року.

«За допомогою чат-боту абітурієнти та їхні батьки зможуть розібратися з можливими корупційними ризиками, а також дізнатися, як швидко та легко повідомити про корупцію. Стане в нагоді він також антикорупційним уповноваженим закладів вищої освіти, зокрема дозволить знайти детальний опис корупційних ризиків і заходи для їх мінімізації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чат-бот створений у співпраці з Асоціацією юридичних клінік України та за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу (EUACI) розробили чатбот для протидії корупційними ризикам під час цьогорічної вступної кампанії.

Нагадаємо, на сайті Міносвіти запрацював чат-бот для допомоги у питаннях вступної кампанії 2022 року.