На сайті Міносвіти запрацював чатбот для допомоги у питаннях вступної кампанії 2022 року

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Від 18 липня 2022 року на сайті МОН https://mon.gov.ua/ua майбутні вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. У співпраці з Урядовим контактним центром запрацював чатбот, що стане онлайн-помічником у питаннях вступної кампанії 2022 року.

Натиснувши на кнопку «Поставити запитання», що розміщена в правому нижньому куту сайту, вступники можуть розпочати спілкування з консультантами.

Консультації надаються фахівцями оперативно, отримати консультацію через сервіс можна з понеділка по четвер (09:00-17:00), а також у п’ятницю (09:00-16:00).

Зазначимо, що у разі налаштувань автоматичого перекладу вмісту сторінок з української на будь-яку іншу мову, чат теж відображатиметься обраною мовою. Для переходу на українську необхідно в налаштуваннях браузера вимкнути автоматичний переклад сторінок або змінити відповідні параметри.