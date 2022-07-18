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Кременчук, Освіта

На сайті Міносвіти запрацював чатбот для допомоги у питаннях вступної кампанії 2022 року

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 232

 

Консультації вступникам надаються фахівцями з понеділка по пятницю

Від 18 липня 2022 року на сайті МОН https://mon.gov.ua/ua майбутні вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. У співпраці з Урядовим контактним центром запрацював чатбот, що стане онлайн-помічником у питаннях вступної кампанії 2022 року.

Натиснувши на кнопку «Поставити запитання», що розміщена в правому нижньому куту сайту, вступники можуть розпочати спілкування з консультантами.

Консультації надаються фахівцями оперативно, отримати консультацію через сервіс можна з понеділка по четвер (09:00-17:00), а також у п’ятницю (09:00-16:00).

 

Зазначимо, що у разі налаштувань автоматичого перекладу вмісту сторінок з української на будь-яку іншу мову, чат теж відображатиметься обраною мовою. Для переходу на українську необхідно в налаштуваннях браузера вимкнути автоматичний переклад сторінок або змінити відповідні параметри.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міносвіти вступна кампанія абітурієнти чат-бот
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