журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Твоя влада

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади Міністра соціальної політики України

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 87

 

Нового міністра поки не призначили

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади Міністра соціальної політики України. Нового міністра поки не призначили. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

За проголосували 277 депутатів.

Марина Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики 15 липня. 

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: міністерство Верховна Рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Твоя влада:

Проект «Твоя влада» - офіційна сторінка Полтавської обласної держадміністрації

«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ

Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.

Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.

Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.

На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.

Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.

Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.

Прес-служба Полтавської ОДА

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх