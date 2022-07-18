Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади Міністра соціальної політики України

Проект «Твоя влада» - офіційна сторінка Полтавської обласної держадміністрації

«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ

Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.

Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.

Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.

На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.

Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.

Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.

Прес-служба Полтавської ОДА