Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади Міністра соціальної політики України. Нового міністра поки не призначили.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За проголосували 277 депутатів.
Марина Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики 15 липня.
Проект «Твоя влада» - офіційна сторінка Полтавської обласної держадміністрації
«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ
Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.
Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.
Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.
На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.
Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.
Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.
Прес-служба Полтавської ОДА
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер