Воєнна розвідка України відслідковує переміщення ворога, а бійці ЗСУ його знищують

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 167

Воєнна розвідка України постійно відслідковує переміщення командних пунктів та техніки ворога на тимчасово окупованих територія України.

Головне управління розвідки Міноборони України цілодобово проводить виявлення місць зберігання боєприпасів, військової техніки, районів накопичення озброєння та шляхів постачання до передових окупаційних підрозділів. Про це в ефірі каналу «Апостроф TV» заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

- Ми розуміємо наскільки військові ресурси рф переважають українські у всіх відношеннях. Ті запаси, які були ще з часів радянського союзу, залишилися на території росії. І щоб збити наступальний темп російської федерації, їхні ресурс необхідно знищувати прямо на полі бою. Ми комплексно працюємо над своєчасним викриттям командних пунктів та пунктів управління ворога, його живої сили та техніки та оперативно надаємо координати для того щоб вони були знищені. Ворог реально оцінив цю загрозу і почав переміщувати свої склади на більш дальні відстані від лінії фронту, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нещодавно у Новій Каховці, що на Херсонщині, пролунали вибухи. А сьогодні зранку з’явилось повідомлення про нові – в селі Райське. Там ЗСУ знищило склади окупантів. Детонація триває вже кілька годин.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань.

- Після влучних попадань у склади у Новій Каховці окупанти перемістилися та звозять боєприпаси в інше місце. Але о 5 ранку був потужний вибух. Детонація боєприпасів досі триває, – наголосив Хлань.

Він додав, що ввечері 17 липня в Чулаківці так само був знищений склад боєприпасів. Того ж дня наші ЗСУ знищили розташування окупантів у Лазурному.

- А 18 липня ЗСУ повідомили, що влучно спрацювали по розташуванню окупантів і їхніх польових складах біля Благодатного та Давидового Броду. Це системна робота по знищенню боєкомплектів на передовій і в тилах. Це суттєве просування до того, що незабаром будем звільняти нашу землю, – заявив Хлань.

Минулої ночі (близько 23.00) в окупованій Кадіївці Луганської області були знищені великі склади боєприпасів російських окупантів. Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі. Склади детонували біля трьох годин.

Кадіївка знаходиться в 30 км від лінії фронту.

- На Херсонщині було підірвано два склади боєприпасів окупантів, один з них у Новій Каховці, - повідомляє начальник пресцентруц сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

І таких прикладів, що підтверджують ефективність роботи військової розвідки та ЗСУ по знищенню окупантів, дуже багато. І щодні їх стає все більше.