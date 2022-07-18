Україна стала «полігоном» для випробувань російських ракет – Повітряні Сили ЗСУ

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 569

Окупанти застосовують проти України весь арсенал озброєння. Україна фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також застарілих, що були розроблені й виготовлені ще за часів СРСР.

Проте сучасне технологічне озброєння окупанти вже заощаджують, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

- Станом на сьогодні ворог уже випустив по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів. Йдеться про крилаті ракети, авіаційні – класу «повітря-поверхня», ракети оперативно-тактичних комплексів «Точка-У», «Іскандер», а також ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон», – інформують у ПС ЗСУ.

Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші.

- А протягом останніх тижнів ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначеного якого – знищення повітряних цілей. Варто зазначити, що даний комплекс може працювати як по повітряних, так і по наземних і надводних цілях. Щоправда, ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі. Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів, – зазначили у відомстві.

Як заявили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. Зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 вони мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових районах – мова йде про Миколаївську та Харківську операційні зони.