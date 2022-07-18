Україна стала «полігоном» для випробувань російських ракет – Повітряні Сили ЗСУ

Окупанти застосовують проти України весь арсенал озброєння. Україна фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також застарілих, що були розроблені й виготовлені ще за часів СРСР.
Проте сучасне технологічне озброєння окупанти вже заощаджують, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші.
Як заявили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. Зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 вони мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових районах – мова йде про Миколаївську та Харківську операційні зони.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер