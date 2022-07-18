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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція з’ясовує обставини хуліганства зі зброєю – стрілянину з мисливської рушниці у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 595

 

Правопорушникам загрожує до 7 років позбавлення волі

До Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 16 липня, близько 01.00, надійшло повідомлення від місцевих жителів, що на території приватного домоволодіння в нагірній частині Кременчука група чоловіків порушують тишу. Також заявники повідомили, що чули постріли. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про правопорушення, на місце події негайно прибули працівники Батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, патрульні поліцейські, нацгвардійці та слідчо-оперативна група поліції Кременчука.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- Під час проведення першочергових слідчих дій на місці події працівники поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вилучили мисливську рушницю та дозвільні документи на зброю. Також поліцейські встановили, що рушниця належить місцевому мешканцю, 1975 року народження. На часі всі учасники інциденту встановлені та дають покази слідчим, -  повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

- Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Обставини та мотиви правопорушення з’ясовуються, - зазначають у Відділі комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини хуліганство зброя Кременчук
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