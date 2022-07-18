Поліція з’ясовує обставини хуліганства зі зброєю – стрілянину з мисливської рушниці у Кременчуці

До Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 16 липня, близько 01.00, надійшло повідомлення від місцевих жителів, що на території приватного домоволодіння в нагірній частині Кременчука група чоловіків порушують тишу. Також заявники повідомили, що чули постріли. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Отримавши повідомлення про правопорушення, на місце події негайно прибули працівники Батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, патрульні поліцейські, нацгвардійці та слідчо-оперативна група поліції Кременчука.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер