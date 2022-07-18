Сьогодні 120 жителів Кременчука зробили протиковідне щеплення: де можна вакцинуватися завтра

Сьогодні, 18 липня, 120 кременчужан отримали протиковідну вакцину. Першу дозу отримали 21 громадянин, другу - 10, бустерною дозою вакциновано 89 осіб.
Всього ж від початку вакцинальної кампанії однією дозою щеплені 116 тисяч 485 жителів Кременчука, двома дозами - 115 тисяч 172 особи. Додатковою дозою вакциновано 60 осіб, бустерною – 16 тисяч 821 особи.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Завтра, 19 липня, у центрі вакцинації та у пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer та CoronaVac.
Кременчужан запрошують вакцинуватися від COVID-19 в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою: проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00,
а також у пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
вул. Павлова, 2;
вул. Київська, 14;
квартал 278, буд. 13Б;
вул. Володимира Великого, 62;
проспект Лесі Українки, 15/8;
вул. Олексія Древаля, 101;
вул. Генерала Манагарова, 9,
вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер