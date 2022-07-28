Власників ТЦ та магазинів каратимуть за ігнор повітряної тривоги

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 210

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників ТЦ та інших об'єктів із великим скупченням людей про відповідальність за нехтування повітряною тривогою. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«На одному з засідань ми розглядали питання, в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників ТЦ та інших відповідальних осіб за те, що співробітники під час атаки були в небезпеці. Я можу сказати, що президент вже підписав відповідні документи про таку відповідальність», – зазначив секретар РНБО.

Щоправда, яка саме відповідальність - Данилов не уточнив.

Нагадаємо, після трагедії в ТЦ «Асмтор» у військових адміністраціях заборонили роботу магазинів та ТЦ під час повітряної тривоги. Більшість з них у Кременчуці роботу припиняють.