Власників ТЦ та магазинів каратимуть за ігнор повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників ТЦ та інших об'єктів із великим скупченням людей про відповідальність за нехтування повітряною тривогою. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Щоправда, яка саме відповідальність - Данилов не уточнив.
Нагадаємо, після трагедії в ТЦ «Асмтор» у військових адміністраціях заборонили роботу магазинів та ТЦ під час повітряної тривоги. Більшість з них у Кременчуці роботу припиняють.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер