На вулиці Некрасова, де ніколи не було зливової каналізації, ремонтують дорогу і тротуар

На вулиці Некрасова ремонтують дорогу і тротуар. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.
На цій вулиці раніше не було зливової каналізації, через це були труднощі, бо рух транспорту тут досить інтенсивний.
Соціально відповідальний кременчуцький бізнесмен Олег Марич допоміг з ремонтом вулиці Некрасова і побудував ще тротуар для пішоходів.
Міська влада дякує кожному бізнесмену, який сьогодні знаходить сили і ресурси, щоб допомагати Кременчуку.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер