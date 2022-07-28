На вулиці Некрасова, де ніколи не було зливової каналізації, ремонтують дорогу і тротуар

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 404

На вулиці Некрасова ремонтують дорогу і тротуар. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.

На цій вулиці раніше не було зливової каналізації, через це були труднощі, бо рух транспорту тут досить інтенсивний.

- Ми зараз на вулиці Некрасова, на якій ніколи не було ливневої каналізації. Це було великою проблемою для дорожніх служб, тому що кожен рік доводилося латати дірки на асфальті, розбиті дороги, - розповів міський голова Віталій Малецький.

Соціально відповідальний кременчуцький бізнесмен Олег Марич допоміг з ремонтом вулиці Некрасова і побудував ще тротуар для пішоходів.

Міська влада дякує кожному бізнесмену, який сьогодні знаходить сили і ресурси, щоб допомагати Кременчуку.