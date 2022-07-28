Юрій Чумак очолив футбольний клуб «Кремінь-2», який заявився у Другу лігу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 346

Футбольний клуб «Кремінь» подав заявку до Професіональної футбольної ліги щодо участі «Кремінь-2» у Другій лізі. Таким чином кременчужани будуть представлені одразу у двох лігах. Цю інформацію нам підтвердили як у клубі, так і ПФЛ.

- Заявити команду у чемпіонат Другої ліги України було вирішено за ініціативи керівництва клубів ФК «Кремінь» та МФК «Кремінь». Адже клуби ставлять перед собою спільні завдання – популяризація футболу, розвиток футбольної інфраструктури та прославлення рідного міста, - йдеться у повідомленні ФК «Кремінь».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з директором ФК «Кремінь» Андрієм Філем про тренерський штаб «Кремінь-2», фінансову складову та можливість переходу гравців з «Кремінь-2» у «Кремінь».

- Андрію, «Кремінь-2» - це переформатована команда МФК «Кремінь» 2006 чи збір гравців рівного віку?

- Це збір гравців. Частина гравців «Кремінь» 2006. Ми спілкувалися з тренером Олександром Зозулею, він сказав, що у нього є хороші хлопці - 7-8 осіб може дати для другої команди. Це також хлопці 2005 та 2004 року народження, які випускалися з «Кременя» раніше, але зараз залишилися без команд. «Кремінь-2» буде основана на вихованцях МФК «Кремінь» та місцевих футболістів. Щоб дати шанс молоді Кременчука. Мало кому дається шанс у 16-17 років стартувати у професійному футболі. Ми вирішили зробити такий проєкт й дати шанс хлопцям працювати.

- За регламентом чи є можливість переходу гравців між «Кременем» та «Кременем-2»?

- Попередньо ми розмовляли з керівництвом ПФЛ, там буде пункт де 5-6 осіб зможуть переходити з першої команди у другу, і навпаки.

- Хто очолив «Кремінь-2»?

- Юрій Чумак. Щодо помічника, то у нього (Чумака – ред.) є кандидатура, ми зараз зустрічаємося та спілкуємося. Буде помічник також місцевий тренер, - відповів Андрій Філь.

За даними «Телеграфа», Юрій Чумак наразі готує футболістів разом з Володимиром Коновальчуком.

- Чи вирішене питання щодо допуску стадіону «Кремінь-Арена»? Команда гратиме вдома?

- Вчора (26 липня – ред.) у ПФЛ була нарада. Наразі немає жодного стадіону в Україні на якому не можна грати у футбол за рішенням УАФ (Української асоціації футболу). Всі рішення будуть приймати обласні військові адміністрації.

Якщо обласна військова адміністрація дає дозвіл, то на стадіоні можна проводити матчі без глядачів. Ми надіслали лист до військової адміністрації, і так буде з усіма командами, - розповів директор ФК «Кремінь».

«Кременчуцький Телеграф» запитав Полтавську військову адміністрацію чи дозволено грати на футбольних/хокейних полях у Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях. Наразі чекаємо відповідь від керівництва області. Про результати читайте найближчим часом на сайті ТЪ.

- Як щодо фінансової складової?

- Наразі це не таке велике фінансове навантаження, адже буде мало виїзних ігор, там буде лише два виїзди до західної України. Також витрати на арбітрів бере на себе УАФ та УЄФА. Також є ряд витрат, яких цього року не буде. Тому цього року це не буде таким великим навантаженням, як наприклад минулого року.

Керівництво клубу, президент, пішов на цей крок (заявка «Кремінь-2» у Другу лігу – ред.) лише заради молодих хлопців, яких хочеться залишити у місті, щоб вони росли та поповнили першу команду.