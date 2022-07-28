З нагоди Дня державності у Кременчуцькій РВА привітали ветеранів та поклали квіти до Меморіалу

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З нагоди Дня української державності у Кременчуцькій районній військовій адміністрації зібрались голови територіальних громад району, які привітали зі святом мешканців своїх громад та усіх українців, обмінялись думками та досвідом допомоги фронту, та поклали квіти до Меморіалу Героям небесної сотні.

- Ми вперше відзначаємо День української державності - нове державне свято, яке відзначається у символічний день хрещення Київської Русі-України. У цей день ми згадуємо символи України – Тризуб Володимира Великого, конституцію Пилипа Орлика… У нас наразі є дві лінії оборони. Друга – це наша економічна безпека, наш тил, наші люди, які допомагають фронту. Разом – до Перемоги!, - звернувся до зібрання начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Разом із головою районної ради Дмитром Колотієвським вони вручили подяки за плідну роботу по національно-патріотичному вихованню молоді та збереження пам’яті про захисників незалежної України директору ВПУ №7 Миколі Несену та керівнику Музею військової історії Кременчука, голові ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО», полковнику запасу Володимиру Полякову.

Обидва прийшли на цю зустріч у футболках з написом «Азовсталь. «Волина». Нескорені», а Володимир Поляков, який був першим начальником Кременчуцького військового ліцею та виховав багато юнаків, які стали військовими і наразі захищають Україну, нагадав про свого випускника, майора Сергій Волинського.

- У ліцеї ми виховували справжніх патріотів України. Одним із них був Сергій Волинський. Він захищав «Азовсталь» і наразі опинився у полоні… Ми впевнені, що його вдасться визволити. І ми зробимо для цього все можливе, - наголосив Володимир Поляков.

Обмінюючись думками, голови територіальних громад дякували захисникам України та «Хвилиною мовчання» вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Вони висловили загальну позицію, що ту єдність, згуртованість та взаємодопомогу, яка виникла у нашому суспільстві з початком широкомасштабного вторгнення російських військ, необхідно зберегти назавжди.

Серед цікавих новацій, озвучених у залі, варто виділити розповідь голови Кам’янопотоківської СТГ Анни Самойлюк про те, що в її громаді кожному мобілізованому на захист України виплачують по 20 тисяч грн на закупівлю військової амуніції.

По завершенню зустрічі керівники Кременчуцької районної військової адміністрації, голови територіальних громад району та запрошені на зустріч гості поклали квіти до Меморіалу Героям небесної сотні.