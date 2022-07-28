Як кременчуцькі бібліотекарі відзначили День Української Державності

28 липня Кременчук вперше відзначає День Української Державності. З цієї нагоди у місті відбувся захід від Кременчуцької міської публічної бібліотеки «Вінок єднання».
На березі Дніпра, у районі річкового вокзалу, дівчата у вишиванках плели вінки з українського різнотрав'я, вкладали рукописні записки та відпускали їх по воді.
Під час заходу шестирічна Діана Верба, продекламувала рядки з пісні Віночок:
Ти пливи, пливи, віночку,
Наш уклін всім передай!
Ти пливи, пливи, віночку,
Про Вкраїну нагадай!
Закружляй в далеких водах,
Жовті стрічки розпусти!
Нашій милій Україні
Вишиванками цвісти!
Хай з далеких усюд на Вкраїну
Прилетять легкокрилі пісні
Про Дніпро наш старий і калину,
Про, коханням омріяні, сни!
Хай несуть вони радість і втіху,
Хай розтане ненависть і лід!
Україну обходить хай лихо,
Хай росте наш і множиться рід!
Додамо, що цьогоріч День Української Державності відзначається вперше згідно з Указом президента України, підписаного 24 серпня 2021 року. Свято зародження держави є щорічним із визначеною датою – 28 липня, що не є випадковістю. Адже воно збігається з Днем хрещення Русі-України, тож утверджуватиме зв’язок українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями нашого народу. Бо насправді Українській державності не 30, а понад тисячу років.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер