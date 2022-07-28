Як кременчуцькі бібліотекарі відзначили День Української Державності

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 304

28 липня Кременчук вперше відзначає День Української Державності. З цієї нагоди у місті відбувся захід від Кременчуцької міської публічної бібліотеки «Вінок єднання».

- Кременчуцькі бібліотекарі вирішили це свято відзначити, як день єдності з тими наддніпрянськими містами, які зараз зазнають або підступних ударів ворога, або знаходяться в окупації. Ми хочемо вам сказати, про те, що ми разом, що віримо в нашу спільну перемогу. Ми передаємо вам слова нашої любові, нашої підтримки. Кременчук думає про вас, молиться про збереження ваших життів, про вашу безпеку. Ми з вами, - говорить Вікторія Старкова, завідувачка відділу методично-бібліографичної роботи Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

На березі Дніпра, у районі річкового вокзалу, дівчата у вишиванках плели вінки з українського різнотрав'я, вкладали рукописні записки та відпускали їх по воді.

- Ми сплели віночки, в які вклали маленькі записочки із побажаннями жителям тих міст, які знаходяться нижче за течією Дніпра. Передали вітання Херсону, Запоріжжю, Дніпру, Новій Каховці, Енергодару, Нікополю. Щоб вони, отримавши ці віночки та прочитавши записочки, відчули нашу підтримку, - розповідає Вікторія Старкова.

Під час заходу шестирічна Діана Верба, продекламувала рядки з пісні Віночок:

Ти пливи, пливи, віночку,

Наш уклін всім передай!

Ти пливи, пливи, віночку,

Про Вкраїну нагадай!

Закружляй в далеких водах,

Жовті стрічки розпусти!

Нашій милій Україні

Вишиванками цвісти!

Хай з далеких усюд на Вкраїну

Прилетять легкокрилі пісні

Про Дніпро наш старий і калину,

Про, коханням омріяні, сни!

Хай несуть вони радість і втіху,

Хай розтане ненависть і лід!

Україну обходить хай лихо,

Хай росте наш і множиться рід!

- Український народ, який має тисячолітню історію, багату культуру, самобутню мову, побут, традиції, славне військо та своїх уславлених героїв, гідний такого свята. Ми маємо міцно стояти за свою землю, відчувати себе єдиним народом, єдиною нацією, разом іти до перемоги, - підсумувала Вікторія Старкова.

Додамо, що цьогоріч День Української Державності відзначається вперше згідно з Указом президента України, підписаного 24 серпня 2021 року. Свято зародження держави є щорічним із визначеною датою – 28 липня, що не є випадковістю. Адже воно збігається з Днем хрещення Русі-України, тож утверджуватиме зв’язок українців, які живуть тепер, із багатьма поколіннями нашого народу. Бо насправді Українській державності не 30, а понад тисячу років.