У Кременчуці поліція відкрила кримінальне провадження щодо водія, який наїхав на собаку

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Вчора, 27-го липня, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від охорони одного із місцевих приватних підприємств про факт жорстокого поводження з твариною. Поліція розпочала розслідування.

Слідчо-оперативна група, яка одразу прибувши на місце події, встановила, що у Кременчуці, в районі проспекту Полтавського, водій автомобіля «Тойота Пріус» скоїв наїзд на собаку та зник з місця події. Собаку з численними травмами доставили до КП «Спецсервіс Кременчук», де її намагались врятувати ветеринари. На жаль, від отриманих травм вранці 28-го липня тварина померла.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Працівники поліції встановили особу правопорушника упродовж години. Ним виявився місцевий мешканець, 1952 року народження. Наразі слідчим вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, - повідомив начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович

Як зазначають у Відділі комунікації поліції Полтавщини, за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України.

- У разі визнання вини судом фігуранту може загрожувати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років, - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що повідомлення про нібито умисний наїзд водія на собаку з’явились у соцмережах і ця тема досить гостро обговорюється серед кременчужан. Загибла собака жила на одному з підприємств, працівники якого і повідомили поліцію про наїзд на неї. Чи був цей наїзд умисним та чи є у діях водія склад злочину належить встановити слідчим поліції.