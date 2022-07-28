У Кременчуці поліція відкрила кримінальне провадження щодо водія, який наїхав на собаку

Вчора, 27-го липня, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від охорони одного із місцевих приватних підприємств про факт жорстокого поводження з твариною. Поліція розпочала розслідування.
Слідчо-оперативна група, яка одразу прибувши на місце події, встановила, що у Кременчуці, в районі проспекту Полтавського, водій автомобіля «Тойота Пріус» скоїв наїзд на собаку та зник з місця події. Собаку з численними травмами доставили до КП «Спецсервіс Кременчук», де її намагались врятувати ветеринари. На жаль, від отриманих травм вранці 28-го липня тварина померла.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Як зазначають у Відділі комунікації поліції Полтавщини, за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України.
Варто додати, що повідомлення про нібито умисний наїзд водія на собаку з’явились у соцмережах і ця тема досить гостро обговорюється серед кременчужан. Загибла собака жила на одному з підприємств, працівники якого і повідомили поліцію про наїзд на неї. Чи був цей наїзд умисним та чи є у діях водія склад злочину належить встановити слідчим поліції.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер