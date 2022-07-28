Про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу та щодо повернення пільг ветеранам війни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 390

Попри часті повітряні тривоги, оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається стабільною та контрольованою, надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- На щастя, прильотів у нас не було, - зауважив очільник РВА.

За його словами, громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

Вчора, 27 липня, поліцейські затримали 5 водіїв напідпитку, по яким також складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні, автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі зафіксована одна пожежа – горіла господарча будівля у Кременчуці. Пожежа ліквідована силами ДСНС, потерпілих немає.

Олег Лєднік також розповів, що до Кременчуцької РВА надходять звернення на отримання грошової компенсації по пільгам учасникам бойових дій на оплату твердого палива та скрапленого газу. За його словами, мешканці району останніми місяцями не отримували цю пільгу.

Як він пояснив, в умовах воєнного стану, з метою недопущення витоку інформації, електронні картки окремих категорій пільговиків були тимчасово вилучені з управління соцзахисту. Через це воно не мало можливості проводити фінансування цієї пільги.

У липні доступ до баз пільговиків був поновлений і розпочалося оформлення необхідних документів для проведення фінансування.

- Учасникам бойових дій надається 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Щодо пільг по твердому паливо, то згідно норм це 1 тонна вугілля на рік, яка коштує 3300 грн, а по скрапленому газу – один балон вартістю близько 330 грн, - пояснив Олег Лєднік.