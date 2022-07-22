Найближчим часом тролейбуси 3Б у Кременчуці не ходитимуть

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 1 090

Кременчужани питають, коли у нашому місті відновиться робота маршрута 3Б. Проте ТЪ стало відомо від директора Кременчуцького тролейбусного управління Олександра Вертюха, що найближчим часом тролейбуси 3Б у Кременчуці не ходитимуть. Це пов'язано з тим, що через обставини воєнного часу тройбуси не можуть розвернутися на кінцевій зупинці біля мосту.

Коли стався ракетний удар по ТЦ «Амстор», вулицю Халаменюка перекрили, тоді усі тролейбуси ходили по маршруту 3Б, а біля Центрального ринку знімали «ріжки» і їхали далі до річкового вокзалу. Ми запитали, чи планують пустити тролейбуси по цьому маршруту, на що пан Вертюх відповів, що то була аварійна ситуація, і такого маршруту на постійній основі не існує.

Він нагадав, що на маршруті 3Б є й інший комунальний транспорт – №26А+ та 28А+, і порадив людям їздити ними.

КТУ готове запустити тролейбуси 3Б у будь-який момент, проте усе залежатиме від подальших рішень влади.