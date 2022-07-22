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Скільки коштує «закатати» огірки за кременчуцькими цінами

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 547

 Що вигідніше - купувати готові чи зекономити, але «помучитись»

Сезон консервації розпочато. Кременчужани «закатують» компоти, варення, огірки. Якщо є свій город і там щось виросло або є «прямі поставки» з села - гріх не консервувати. 

У місцевих магазинах магазинах ціна за півлітрову банку звичайних огірків - близько 50 гривень, за 300-грамова банка корнішонів - 60-70 гривень. Це - огірки минулорічного врожаю. Якою буде на них ціна наступного року - невідомо.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушив на базар за огірками та банками. Рахуємо, скільки приблизно коштуватиме закрити трилітрову банку огірків. Отже:

  • Банка - 15 гривень
  • Кришка - 10 гривень
  • Огірки - 60 гривень (2 кг)
  • Сіль, цукор, оцет  - по 100 грамів на банку - близько 15 гривень
  • Спеції, «віник» з рослин - 15-20 гривень.

Разом: 115 гривень. 

Звичайно, ми не враховували витрати на воду та газ. 

Фінансова вигода очевидна, смак, мабуть, також буде кращим ))

Хто готовий консервувати - будь ласка.

Ну і діліться своїми смачними рецептами у коментарях.

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Високий замок
Теги: консервація огірки
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