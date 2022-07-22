Скільки коштує «закатати» огірки за кременчуцькими цінами

Сезон консервації розпочато. Кременчужани «закатують» компоти, варення, огірки. Якщо є свій город і там щось виросло або є «прямі поставки» з села - гріх не консервувати.
У місцевих магазинах магазинах ціна за півлітрову банку звичайних огірків - близько 50 гривень, за 300-грамова банка корнішонів - 60-70 гривень. Це - огірки минулорічного врожаю. Якою буде на них ціна наступного року - невідомо.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушив на базар за огірками та банками. Рахуємо, скільки приблизно коштуватиме закрити трилітрову банку огірків. Отже:
Разом: 115 гривень.
Звичайно, ми не враховували витрати на воду та газ.
Фінансова вигода очевидна, смак, мабуть, також буде кращим ))
Хто готовий консервувати - будь ласка.
Ну і діліться своїми смачними рецептами у коментарях.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер