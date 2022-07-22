Скільки коштує «закатати» огірки за кременчуцькими цінами

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 547

Що вигідніше - купувати готові чи зекономити, але «помучитись»

Сезон консервації розпочато. Кременчужани «закатують» компоти, варення, огірки. Якщо є свій город і там щось виросло або є «прямі поставки» з села - гріх не консервувати.

У місцевих магазинах магазинах ціна за півлітрову банку звичайних огірків - близько 50 гривень, за 300-грамова банка корнішонів - 60-70 гривень. Це - огірки минулорічного врожаю. Якою буде на них ціна наступного року - невідомо.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирушив на базар за огірками та банками. Рахуємо, скільки приблизно коштуватиме закрити трилітрову банку огірків. Отже:

Банка - 15 гривень

Кришка - 10 гривень

Огірки - 60 гривень (2 кг)

Сіль, цукор, оцет - по 100 грамів на банку - близько 15 гривень

Спеції, «віник» з рослин - 15-20 гривень .

Разом: 115 гривень.

Звичайно, ми не враховували витрати на воду та газ.

Фінансова вигода очевидна, смак, мабуть, також буде кращим ))

Хто готовий консервувати - будь ласка.

Ну і діліться своїми смачними рецептами у коментарях.