Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук

Запрацював новий тролейбусний маршрут 28А+

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 185

 

Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме 2 грн

Сьогодні, 16 жовтня, у Кременчуці тролейбус №28А+ вийшов на маршрут. Новий маршрут поєднує два великих мікрорайони Кременчука - Молодіжний і Третій Занасип. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Рухатиметься цей тролейбус із Молодіжного за маршрутом №3, перед мостом через Дніпро повертатиме на вул. Першотравневу і далі до Третього Занасипу. У зворотному напрямку тролейбус №28А+ повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за тролейбусним маршрутом №5. Там, де немає контактної мережі, він їхатиме на автономному ходу.


Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме як зазвичай 2 грн.


Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (робочі дні)


вул. Молодіжна

вул. Мічуріна

6-08

-

8-18

7-20

10-28

9-30

-

11-40 (ДЕПО)

16-38

15-40

18-48

17-50

-

20-00 (ДЕПО)


Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (вихідні дні)


вул. Молодіжна

вул. Мічуріна

-

7-20

8-20

9-30

10-30 (ДЕПО)

-

-

15-40

16-40

17-50

18-50 (ДЕПО)

-
1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: тролейбус троллейбус Занасыпь Молодежный Занасип Молодіжний
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх