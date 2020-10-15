Запрацював новий тролейбусний маршрут 28А+

Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме 2 грн
Сьогодні, 16 жовтня, у Кременчуці тролейбус №28А+ вийшов на маршрут. Новий маршрут поєднує два великих мікрорайони Кременчука - Молодіжний і Третій Занасип. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Рухатиметься цей тролейбус із Молодіжного за маршрутом №3, перед мостом через Дніпро повертатиме на вул. Першотравневу і далі до Третього Занасипу. У зворотному напрямку тролейбус №28А+ повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за тролейбусним маршрутом №5. Там, де немає контактної мережі, він їхатиме на автономному ходу.
Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме як зазвичай 2 грн.
Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (робочі дні)
|
вул. Молодіжна
|
вул. Мічуріна
|
6-08
|
-
|
8-18
|
7-20
|
10-28
|
9-30
|
-
|
11-40 (ДЕПО)
|
16-38
|
15-40
|
18-48
|
17-50
|
-
|
20-00 (ДЕПО)
Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (вихідні дні)
|
вул. Молодіжна
|
вул. Мічуріна
|
-
|
7-20
|
8-20
|
9-30
|
10-30 (ДЕПО)
|
-
|
-
|
15-40
|
16-40
|
17-50
|
18-50 (ДЕПО)
|
-