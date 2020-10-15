Запрацював новий тролейбусний маршрут 28А+

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Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме 2 грн

Сьогодні, 16 жовтня, у Кременчуці тролейбус №28А+ вийшов на маршрут. Новий маршрут поєднує два великих мікрорайони Кременчука - Молодіжний і Третій Занасип. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Рухатиметься цей тролейбус із Молодіжного за маршрутом №3, перед мостом через Дніпро повертатиме на вул. Першотравневу і далі до Третього Занасипу. У зворотному напрямку тролейбус №28А+ повертатиме біля залізничного вокзалу і продовжуватиме рух за тролейбусним маршрутом №5. Там, де немає контактної мережі, він їхатиме на автономному ходу.





Незважаючи на значну довжину маршруту, від вул. Молодіжної до вул. Мічуріна, вартість проїзду в тролейбусі №28А+ становитиме як зазвичай 2 грн.





Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (робочі дні)





вул. Молодіжна вул. Мічуріна 6-08 - 8-18 7-20 10-28 9-30 - 11-40 (ДЕПО) 16-38 15-40 18-48 17-50 - 20-00 (ДЕПО)





Розклад руху тролейбусів по маршруту № 28А+ «вул. Молодіжна – вул. Мічуріна» (вихідні дні)



