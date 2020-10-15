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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині двоє чоловіків налякали людей «гранатою»

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 155

 

В одному випадку граната виявилася муляжем, а в іншому – навчальною

Днями на Миргородщині двоє чоловіків похуліганили на кримінальне провадження.


За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, перший інцидент стався 11 жовтня. Працівник приватної служби охорони повідомив правоохоронцям про невідомого чоловіка, який погрожує підірвати миргородський ПАБ. За адресою негайно прибули слідчо-оперативна група Миргородського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи. Правоохоронці завадили 63-річному правопорушнику зникнути з місця події та виявили ймовірний «боєприпас». Згодом з'ясували, що цей предмет не становив загрози для життя людей – за висновком фахівців, він виявився муляжем.


Через два дні подібна ситуація сталася в одному із сіл Миргородського району. У продуктовій крамниці 30-річний захмелілий клієнт дістав гранату та висловив намір її підірвати. Поліція встановила зловмисника та вилучили предмет, схожий на «РГД-5». Виявилось, що ця граната є навчальною. Однак встановити її призначення мають судові експерти.


Слідчі поліції розслідують справу за ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.


Санкція статті передбачає до 34 тисяч гривень штрафу або до 6 місяців арешту, або до 5 років обмеженням волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: граната
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