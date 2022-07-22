Під час фестивалю ретро-автомобілів албанці зібрали майже 6,5 тисяч євро для України

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 214

Албанія продовжує підтримувати Україну та українців. З 15 по 19 липня в країні пройшов фестиваль шанувальників ретро-автомобілів OLDTIMER & RETRO FEST 2022, під час якого відбувався продаж сувенірних табличок у вигляді номерних знаків, дизайн яких був присвячений Україні.

За інформацією зі сторінки фестивалю, організаторам вдалося зібрати 750 тисяч леків, що дорівнює майже 6 500 євро.

В останній день усі кошти від продажу табличок у присутності мера міста Фієрі, пана Армандо Субаші та представників фестивалю, були передані послу України в Албанії пану Володимиру Шкурову, який направить їх на потреби українського народу.



