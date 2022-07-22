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Під час фестивалю ретро-автомобілів албанці зібрали майже 6,5 тисяч євро для України

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 214

 

Кожен охочий міг придбати сувенірний номерний знак, а виручені кошти організатори передали на потреби українського народу

Албанія продовжує підтримувати Україну та українців. З 15 по 19 липня в країні пройшов фестиваль шанувальників ретро-автомобілів OLDTIMER & RETRO FEST 2022, під час якого відбувався продаж сувенірних табличок у вигляді номерних знаків, дизайн яких був присвячений Україні.

За інформацією зі сторінки фестивалю, організаторам вдалося зібрати 750 тисяч леків, що дорівнює майже 6 500 євро.
В останній день усі кошти від продажу табличок у присутності мера міста Фієрі, пана Армандо Субаші та представників фестивалю, були передані послу України в Албанії пану Володимиру Шкурову, який направить їх на потреби українського народу.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Facebook-сторінка OLDTIMER & RETRO FEST 2022
Теги: допомога номерний знак фестиваль Албанія
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