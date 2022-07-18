На Полтавщині в селі під Кобеляками у колодязі знайшли тіло безвісті зниклої 64-річної жінки

До відділення №2 (м.Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 17 червня надійшло повідомлення від місцевих жителів села Просяниківка Кобеляцької тергромади, що у колодязі нежитлового господарства виявлено тіло людини.
Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу померлої. Нею виявилася місцева 64-річна Алла Опришко, яка розшукувалася з 14 липня, як безвісти зникла.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер