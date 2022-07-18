Рятуємо кота! Редакція шукає власника гаража у Крюківському кооперативі

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулася жінка з проханням врятувати кота, якого ймовірно випадково закрили у Крюкіському гаражному кооперативі №1

- У гаражі № 410 та 409 (між гаражами скоріш за все немає перестінка) ВЖЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ДНІВ ЗАКРИТИЙ КІТ! Закрили його там навмисне або випадково, незрозуміло. Жодного зв'язку з власником гаражів у кооперативі немає. Як з ним зв'язатись ніхто не знає.

Поліція на виклик не приїжджає. ДСНС також не реагує на виклик.

Кіт кричить без перестану, у нього не має ні їжі, ні води. Він вже охрип та не зрозуміло скільки зможе ще там просидіти. В закритому гаражі спекотно наче в пеклі. Телефонували до Спецсервіс-Кременчук, проте вони також не змогли допомогти. Можливо хтось впізнає цей гараж та зв'яжеться з власником і повідомить про кота, - написала Даша.