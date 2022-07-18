Полтавщина отримала дві карети швидкої допомоги від Червоного Хреста - автомобілі Toyota

Полтавщина отримала дві нові карети швидкої допомоги.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Це надсучасні авто Toyota класу «С» із дефібрилятором, моніторами, ношами, електрокардіографом та іншим медобладнанням.

На цих авто працюватимуть мобільні бригади – лікар і медсестри, які виїжджатимуть до пацієнтів у віддалених громадах. Це ініціатива Міжнародного Комітету Червоного Хреста, обласної організації Товариства Червоного Хреста України та Полтавської ОВА.

Така допомога – надважлива для нас. Дякуємо нашим друзям із Червоного Хреста!, - написав він.