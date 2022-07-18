Зберігайте спокій: завтра, 19 липня, Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи
Сьогодні, 12:34
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Про це населення попереджає адміністрація компанії
Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 19 липня, о 12:00.
- Важливе повідомлення! 19 липня 2022 року о 12.00, у кар’єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії.
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