Про ситуацію на Кременчуччині, чому тхне біля зруйнованого «Амстору» та що буде на його місці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 151

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні дні була контрольованою, хоча і неспокійною через часті повітряні тривоги. На тлі постійних ракетних обстрілів багатьох міст України та після збиття ракети під Кременчуком у п’ятницю ввечері мешканці міста були налякані.

Про це та про необхідність спускатися у сховища й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за минулу добу громадяни 8 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Випадків домашнього насильства не зафіксовано.

Шістьох водіїв було затримано під час керування автівкою у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП.

Ще одного правопорушника затримали за зберігання наркотичних речовин.

Резонансних подій та пожеж у районі не трапилось.

На брифінгу журналісти задали питання щодо вчорашнього інциденту у Градизьку, де на територію приватного рибопереробного підприємства проникли представники поліції, екоінспекції та інші невідомі особи нібито з метою перевірки його роботи. За думкою самого власника підприємства і селищного голови – це був тиск на підприємця. Вони навіть називають це «рейдерським захопленням».

У ході виниклого конфлікту один з «перевіряючих» нібито вдарив підприємця по обличчю. На місце конфлікту викликали поліцейських з Глобинського райвідділу.

- Сьогодні я виїду на місці події – у Градизьк і розберусь із цим випадком. Планую провести робочу нараду з запрошенням усіх причетних осіб. Перевірка може проводитись лише у законний спосіб. Районну військову адміністрацію про її проведення ніхто не інформував. Поки, до з’ясування усіх обставин щось прокоментувати у цьому конфлікті мені складно – зауважив Олег Лєднік.

Він також відповів на питання щодо порушень у роботі деяких закладів – роботи кафе, барів та ресторанів під час комендантської години.

- У п’ятницю та суботу поліція провела рейд-перевірку роботи закладів громадського харчування у вечірні години. Були виявлені незначні порушення. Грубих порушень та роботи закладів під час дії комендантської години не виявлено, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, пошуки однієї людини, що вважається безвісті зниклою після ракетного удару по ТЦ «Амстор» продовжуються, як і слідчі дії щодо цього злочину російської армії. Саме через це поки не проводяться роботи по демонтажу зруйнованої споруди.

В той же час мешканці сусідніх будинків скаржаться на сморід, що йде від руїн торгівельного центру. Дехто вважає, що сморід може йти від сусіднього шкірзаводу. Олег Лєднік заявив, що причина неприємного запаху у рештках продуктів, які залишились серед руїн та гниють.

- В «Амсторі» був продовольчий супермаркет. У ньому продавали м'ясо, рибу та інші продукти. Усі вони залишилися там. Власник та міська влада мають проводити дезінфекцію території, щоб прибрати запах, поки не можна проводити роботи по демонтажу зруйнованих споруд та очистити цю територію, - додав він.

На питання щодо подальшого використання території на якій знаходиться «Амстор» начальник РВА відповів, що це мають спільно вирішувати міська влада та власник ТЦ «Амстор».

- Власник має наміри відбудувати торгівельний центр. Міська влада здає цю земельну ділянку в оренду і може вирішити зробити на цьому місці зону пам’яті. Усі ці питання вони будуть вирішувати спільно після демонтажу конструкцій та очистки території. Звісно, має бути врахована думка мешканців Кременчука, - зазначив Олег Лєднік.



