За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: де російська армія зазнала найбільших втрат

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 18 липня орієнтовно склали:
особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;
танків - 1687 (+3);
бойових броньованих машин - 3886 (+7);
артилерійських систем - 849 (+3);
РСЗВ - 248;
засоби ППО - 113 (+3);
літаків - 220;
вертольотів - 188;
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 690 (+2);
крилаті ракети - 166;
кораблі / катери - 15;
автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7);
спеціальної техніки - 70 (+2).
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що унаслідок авіаударів ЗСУ 17 липня було знищено 30 окупантів, ротний командно-спостережний пункт, взводно-опорний пункт противника та двадцять одиниць техніки.
Російське військове командування кидає у бій чоловіків з нещодавно окупованих міст Луганщини. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай зазначив, що деякі йдуть воювати на боці окупантів добровільно, бо спокусились на оголошення з високою зарплатою. Тож, серед вбитих учора 150 окупантів можуть бути й колаборанти-зрадники.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер