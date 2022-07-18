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За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: де російська армія зазнала найбільших втрат

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 294

 

Серед знищених ворогів могли бути й колаборанти з окупованих територій

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38450 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.

Загальні бойові втрати росії на 18 липня орієнтовно склали:

особового складу - близько 38 450 (+150) осіб ліквідовано;

танків - 1687 (+3);

бойових броньованих машин - 3886 (+7);

артилерійських систем - 849 (+3);

РСЗВ - 248;

засоби ППО - 113 (+3);

літаків - 220;

вертольотів - 188;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 690 (+2);

крилаті ракети - 166;

кораблі / катери - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7);

спеціальної техніки - 70 (+2).

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що унаслідок авіаударів ЗСУ 17 липня було знищено 30 окупантів, ротний командно-спостережний пункт, взводно-опорний пункт противника та двадцять одиниць техніки.

Російське військове командування кидає у бій чоловіків з нещодавно окупованих міст Луганщини. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

- У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були впевнені, що «руський мир» — це передусім гідне життя. А тепер, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються в негідників, ідучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів, — ідеться в дописі.

Гайдай зазначив, що деякі йдуть воювати на боці окупантів добровільно, бо спокусились на оголошення з високою зарплатою. Тож, серед вбитих учора 150 окупантів можуть бути й колаборанти-зрадники.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: втрати окупантів Генштаб ЗСУ
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