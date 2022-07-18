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Чому було 2 вибухи, де під Кременчуком збили ракету та про алгоритм дій під час повітряної тривоги

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 4 643

 

Кременчужани продовжують обговорювати новину про збиту увечері 15 липня ворожу ракету

Увечері 15 липня сили ППО ЗСУ збили ворожу ракету під Кременчуком. Про це повідомило військове командування та очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Де саме збили ракету та куди вона впала і чому кременчужани чули два вибухи? Такі питання задали начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку на ранковому брифінгу.

- У п’ятницю спрацювала протиповітряна оборона ЗСУ. Ракету збили в районі села Гориславці. А щодо двох вибухів, то вважаю, що перший вибух – то міг спрацювати заряд нашої зенітної ракети, а другий – то могла детонувати сама збита ворожа ракета. Хоча я не є фахівцем у цих питаннях, - відповів Олег Лєднік.

Продовжуючи тему ракетних обстрілів та алгоритму роботи торговельних та інших закладів і підприємств під час повітряної тривоги, він зазначив, що усе має бути направлено на те, щоб забезпечити безпеку людей.

- Нажаль, ми вже отримали жахливий урок, коли в «Амсторі» загинули люди. І тому ігнорувати сигнал повітряної тривоги не можна ні в якому разі. Робота торговельного закладу має припинятися. Персоналу та відвідувачам має бути забезпечений доступ до сховища, або безпечного місця.  Районна військова адміністрація видала щодо цього окремий наказ, де розписаний алгоритм дій, визначений порядок евакуації людей, на всіх підприємствах призначені відповідальні за це особи. У разі виявлення порушень будемо жорстко на них реагувати, залучати до контролю Національну поліцію, - пояснив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракета Кременчук ППО ЗСУ
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