Дніпро росіяни обстріляли авіаційними ракетами Х-101 вартістю $78 млн з Каспійського моря

Вчора, 15 липня, по Дніпру росіяни випустили шість ракет Х-101. Це сучасний вид зброї: така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО.
Ракета керована, точність удару – 10 м, дальність польоту – трохи більше 5 тис. км. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram.
За попередніми даними, українським військовим вдалося збити три ракети.
15 липня рашисти атакували Дніпро. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Почалася масштабна пожежа.
Ракети влучили по промисловому підприємству і по досить жвавій вулиці поряд із ним.
Серед загиблих – шофер автобуса одного з міських маршрутів. Він завершив роботу і їхав у парк. Також внаслідок обстрілу згоріла автівка, за попередньою інформацією, в ній були люди.
Саме під час цього обстрілу вчора ввечері одну з ракет під Кременчуком збила ППО Повітряних сил ЗСУ.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер