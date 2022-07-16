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Дніпро росіяни обстріляли авіаційними ракетами Х-101 вартістю $78 млн з Каспійського моря

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 533

 

За попередніми даними, українським військовим вдалося збити три ракети, одну з них під Кременчуком

Вчора, 15 липня, по Дніпру росіяни випустили шість ракет Х-101. Це сучасний вид зброї: така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО.

Ракета керована, точність удару – 10 м, дальність польоту – трохи більше 5 тис. км. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram.

- Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько $13 млн. Тобто на атаку Дніпра окупантами було витрачено $78 млн. І сьогодні ворожі ракети знову були скеровані на Україну з Каспійського моря, – написав він.

За попередніми даними, українським військовим вдалося збити три ракети.

- Ви бачите, що обстрілів стало більше. Теракт у Вінниці, атака по Дніпру, Нікополю, регулярний ворожий вогонь по Криворізькому, а віднедавна ще і по Синельниківському районам. Тому я хочу закликати кожного мешканця області – дотримуйтеся правил безпеки. Ніхто не скаже з точністю у 100%, куди прилетить російська ракета. Запам'ятайте чітко: або укриття, або правило двох стін і подалі від вікон, – нагада Лукашук.

15 липня рашисти атакували Дніпро. У місті пролунало щонайменше чотири вибухи. Почалася масштабна пожежа.

Ракети влучили по промисловому підприємству і по досить жвавій вулиці поряд із ним.

Серед загиблих – шофер автобуса одного з міських маршрутів. Він завершив роботу і їхав у парк. Також внаслідок обстрілу згоріла автівка, за попередньою інформацією, в ній були люди.

Саме під час цього обстрілу вчора ввечері одну з ракет під Кременчуком збила ППО Повітряних сил ЗСУ.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний обстріл Дніпро Кременчук ППО
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