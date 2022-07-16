ППО успішно відбила російський ракетний удар з Каспію - Командування Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні близько 15.20 стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС російських загарбницьких військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони на Запоріжжі та дніпропетровщині.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ на офіційнй сторінці у Facebook.
За його інформацією, ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555).
Дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер