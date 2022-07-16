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Використовуючи тактику терору росія намагається змусити Україну підписати «мир» на її умовах

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 362

 

Ворог вдався до залякування і шантажу цивільного населення

Ворог використовує тактики терору, залякування і шантажу з метою викликати бунт в Україні і змусити її керівництво погодитись на «мир» на умовах путіна.

Чим більше в Україну буде поставлено «HIMARS», тим частішими і жорсткішими будуть відповіді Москви - це основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ. Подібні наративи заполонили медіапростір рф після теракту у Вінниці. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

- Знищення російських складів зброї, нафтобаз і порушення їх логістичних шляхів викликали паніку в рядах ЗС рф. Через це ворог вдався до тактики терору, щоб викликати бунт в Україні, який змусить керівницво нашої держави до підписання «миру» на умовах рашистів, - йдеться у повідомленні.  

Також пропаганда рф використовує методику залякування і шантажу з метою припинення постачання РСЗВ HIMARS та іншої важкої техніки для ЗСУ.

- Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти рф, - нагадує Центр протидії дезінформації.

Сьогодні рятувальники ДСНС завершили роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці 14 липня ракетами «Калібр». Внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Одна людина досі перебуває в розшуку і вважається безвісти зниклою.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Центр протидії дезінформації пропаганда Росія
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