Використовуючи тактику терору росія намагається змусити Україну підписати «мир» на її умовах

Ворог використовує тактики терору, залякування і шантажу з метою викликати бунт в Україні і змусити її керівництво погодитись на «мир» на умовах путіна.
Чим більше в Україну буде поставлено «HIMARS», тим частішими і жорсткішими будуть відповіді Москви - це основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ. Подібні наративи заполонили медіапростір рф після теракту у Вінниці. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Також пропаганда рф використовує методику залякування і шантажу з метою припинення постачання РСЗВ HIMARS та іншої важкої техніки для ЗСУ.
Сьогодні рятувальники ДСНС завершили роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці 14 липня ракетами «Калібр». Внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Одна людина досі перебуває в розшуку і вважається безвісти зниклою.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер