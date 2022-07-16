Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які прикривають Вашингтон

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 80

Україна отримає дві батареї систем зенітно-ракетного комплексу NASAMS середньої дальності. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо НВ».

- Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і що за ним стоять у черзі, - сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки що він назвати не може.

- Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для заряджання, виявлення цілей та обслуговування комплексів, - пояснив спікер.

За його словами, потужності виробників не безмежні, а тому постачання Україні зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T це не швидкий процес.

- На жаль, все відбуватиметься поступово і не так швидко, як нам би того хотілося, - зауважив Ігнат.

NASAMS — це зенітно-ракетний комплекс ППО, розроблений спільно США та Норвегією. Такими комплексами закривають небо над Вашингтоном. В одну батарею входить до 12 пускових установок.