Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які прикривають Вашингтон

Україна отримає дві батареї систем зенітно-ракетного комплексу NASAMS середньої дальності. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо НВ».
Юрій Ігнат зазначив, що точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки що він назвати не може.
За його словами, потужності виробників не безмежні, а тому постачання Україні зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T це не швидкий процес.
NASAMS — це зенітно-ракетний комплекс ППО, розроблений спільно США та Норвегією. Такими комплексами закривають небо над Вашингтоном. В одну батарею входить до 12 пускових установок.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер