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Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, які прикривають Вашингтон

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 80

 

Комплекс протиповітряної оборони NASAMS є спільною розробкою США та Норвегії

Україна отримає дві батареї систем зенітно-ракетного комплексу NASAMS середньої дальності. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо НВ».

- Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і що за ним стоять у черзі, - сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що точну кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, поки що він назвати не може.

- Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для заряджання, виявлення цілей та обслуговування комплексів, - пояснив спікер.

За його словами, потужності виробників не безмежні, а тому постачання Україні зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T це не швидкий процес.

- На жаль, все відбуватиметься поступово і не так швидко, як нам би того хотілося, - зауважив Ігнат.

NASAMS — це зенітно-ракетний комплекс ППО, розроблений спільно США та Норвегією. Такими комплексами закривають небо над Вашингтоном. В одну батарею входить до 12 пускових установок.

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Автор: Віктор Крук
Теги: США ППО зенітно-ракетні сили
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