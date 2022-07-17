ООН прогнозує, що цієї восени населення світу досягне 8 мільярдів осіб: хто обгонить Китай

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 277

ООН випустила звіт під назвою «світові демографічні перспективи», в якому говориться, що 15 листопада 2022 року населення планети може досягти восьми мільярдів людей. При цьому в статті наголошується, що демографічне зростання йде на спад, і в цей час населення світу збільшується найповільнішими темпами з середини минулого століття

Згідно з прогнозами ООН, населення світу досягне 8,5 млрд осіб в 2030 році і 9,7 млрд осіб в 2050 році. Пік в 10,4 млрд осіб буде досягнутий приблизно через 60 років.

Більша частина цього зростання буде припадати всього на вісім країн: Демократичну Республіку Конго, Єгипет, Ефіопію, Індію, Нігерію, Пакистан, Філіппіни і Танзанію.

До 2023 року Індія обжене Китай і отримає звання найбільш населеної країни світу. Зараз населення Китаю становить близько 1,426 млрд осіб, а населення Індії — близько 1,412 млрд осіб. Експерти вважають, що Індія продовжить зростання і досягне до 2050 року кількості населення у 1,668 млрд людей. А населення Китаю буде скорочуватися і складе до середини століття близько 1,317 млрд осіб.

Нині в світі чоловіків трохи більше, ніж жінок (50,3% проти 49,7%). Однак у найближчі десятиліття ситуація зміниться, і до 2050 року число жінок зрівняється з числом чоловіків.

ООН також зазначає, що людство продовжує старіти, і в період з 2022 по 2050 рік очікується збільшення частки людей у віці 65 років і старше на 10% і 16% в 2050 році. Ця тенденція буде особливо помітна в Європі та Північній Америці, де до 2050 року кожен четвертий чоловік буде старше 65 років.