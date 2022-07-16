Маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи, намагаються відстежити російські спецслужби

Спецслужби рф активізували свою діяльність у країнах Східної Європи з метою виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки міоноборони України.
Військова розвідка зазначає, що у прикордонних з Україною регіонах, спецслужби рф намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів, а європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер