Маршрути, якими Україна отримує зброю з Європи, намагаються відстежити російські спецслужби

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 504

Вони вербують співробітників поліції та громадян, які займаються транспортуванням зброї

Спецслужби рф активізували свою діяльність у країнах Східної Європи з метою виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки міоноборони України.

- Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України. Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї, – йдеться у повідомленні.

Військова розвідка зазначає, що у прикордонних з Україною регіонах, спецслужби рф намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів, а європейці, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, тут же звертаються до поліції та органів безпеки.